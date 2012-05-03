〔台湾货币市场〕5月3日及下提存期资金预期变化一览表

中国票据市场：票据利率涨势趋缓，资金偏紧及额度管控仍限制需求
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透台北5月3日电---台湾货币市场周四及下提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期693.50亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(下提存期)
宽松因素:
--央行存单到期4兆4,409.3亿台币:
05/04 226.50亿
05/05 2,240.50亿
05/06 1,487.00亿
05/07 1,409.00亿
05/08 231.00亿
05/09 2,228.00亿
05/10 704.00亿
05/11 2,423.00亿
05/12 586.00亿
05/13 2,430.50亿
05/14 502.00亿
05/15 212.00亿
05/16 4,384.00亿
05/17 2,691.50亿
05/18 2,687.00亿
05/19 554.50亿
05/20 2,436.50亿
05/21 201.00亿
05/22 85.00亿
05/23 2,872.00亿
05/24 2,187.50亿
05/25 1,198.50亿
05/26 2,082.00亿
05/27 835.00亿
05/28 26.50亿
05/29 3.00亿
05/30 3,290.50亿
05/31 120.00亿
06/01 4,075.30亿
--公债付息39.4375亿台币:
05/08 90甲4期11息 13.87500亿
05/13 94甲5期7息 6.75000亿
05/26 100乙1期1息 5.25000亿
05/27 93甲6期8息 13.56250亿
--国库券到期270.50亿台币:
05/10 财100-6 270.50亿*
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--5/04: 101/4R期30年期公债发行,金额350亿台币.
--5/07: 央行发行364天期存单,金额为1,000亿台币,5月4日标售.
--5/24: 101/乙2期10年期公债发行,金额为300亿台币,5月21日标售.
--菸酒税、货物税及营业税等例行性税款缴库.
注:* 表示更新. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
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