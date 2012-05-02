〔台湾央行〕共发行4,164亿台币存单,发行余额增加47.8亿

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
路透台北5月2日电---台湾央行周三公布,今日共发行4,164亿台币存单,相较存单到期金额4,116.2亿,存单发行余额增加47.8亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 3,872.5
91天期 0.93 226.5
182天期 1.05 65.0
央行周一共发行3,411.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆8,484.3亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周一当日超额准备为494亿台币;至周二累计超额准备为1,550亿台币,加计前期1%的超额准备为2,458亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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