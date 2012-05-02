〔台湾央行〕共发行4,164亿台币存单,发行余额增加47.8亿

路透台北5月2日电---台湾央行周三公布,今日共发行4,164亿台币存单,相较存单到期金额4,116.2亿,存单发行余额增加47.8亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 3,872.5

91天期 0.93 226.5

182天期 1.05 65.0

央行周一共发行3,411.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆8,484.3亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周一当日超额准备为494亿台币;至周二累计超额准备为1,550亿台币,加计前期1%的超额准备为2,458亿台币.(完)