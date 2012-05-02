〔台湾股市〕电价政策逆转激励台股大涨,市场憧憬证所税或有修改空间(更新版)

(新增分析师评论及细节)

* 台股涨幅优于周边地区,因电价政策逆转

* 市场憧憬证所税或有修改空间

* 成交量为指标

路透台北5月2日电---台湾电价政策逆转推升台股周三大涨逾2%,政府体恤民意的同时,亦引发市场对于证所税在立法院仍有修改可能的憧憬.不过分析师认为,具体仍待明后日的交易量能见分晓,若交易量持于千亿台币的近来高档,台股或可看高一线.

元富投顾总经理刘坤锡指出,耗能的电子类股产业在今日上涨中受惠最深,主要是直接反应工业用电涨幅缩减,且实施日期分段并延后,给予产业调整空间.

不过他认为,台股后续的爆发力道,将取决于市场解读政府的政策态度,其中交易量将成指标.

"如果大家是认为政府会体恤民意的话,那接下来就是看证所税在立法院的攻防了."刘坤锡称.

他并指出,明后日台股的交易量如果均在千亿台币以上,后续走势可乐观看待.

今日台股尾盘交易量已逾1,100亿台币.数周来,台湾政府连续推出油电双涨、复征证券交易所得税等政策,令台股交易量低迷,近日更只在600-700亿台币之谱.

在外界强大压力下,台湾电价调涨方案急转弯,由一次涨足改为三阶段调整.新方案实施日期延后加上调涨幅度缩小,对台湾全年消费者物价指数(CPI)及经济成长率的压力将减轻.[ID:nST0454480]

美国股市周二收高,道指.DJI收在逾四年的最高水平,因美国4月制造业扩张速度较预期快,缓和了对经济复苏放缓的忧虑.

电价政策的逆转加上此前美国经济数据传出亮丽表现,加乘效果使得台股今日表现优于其他周边地区.

本地时间12:53时,台湾加权股价指数.TWII涨2.12%,明显优于日经指数.N225上涨0.47%、韩股.KS11的升0.71%及上证综合指数.SSEC的扬升1.58%.

台股今日由光电类股.TOPI领涨,其中个股大立光(3008.TW)涨停报496台币,奇美电(3481.TW)大涨5.79%.(完)