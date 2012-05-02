〔亚洲金融〕中国、日本及韩国讨论在投资彼此公债市场方面加强合作(更新版)

(新增细节)

* 寻求加强在债券投资的合作

* 旨在缓和过度的资金流动--消息

路透马尼拉5月2日电--韩国企划财政部官员崔钟球周三表示,中国、日本及韩国财经官员正讨论在投资彼此公债市场方面加强合作,以协助降低市场波动.

崔钟球并未详述细节.

在崔钟球对路透发表上述评论前,他与来自中国和日本的官员进行会面,而之后东南亚国协(东盟)加上日本、南韩及中国将在马尼拉进行讨论.

"是否发表协议还要看明天部长们的讨论."崔钟球称.

一名参与周三部分会议的消息人士称,中、日、韩三国讨论了对投资彼此债市的管理,目的是在国际市场动荡之际缓和过度的资金流动.

根据韩日高层,韩国最近开始投资中国人民币政府债券,而日本正在考虑买进韩国债券.近年来中国已成为韩国债券的活跃买家.(完)