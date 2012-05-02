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货币新闻 | 2012年 5月 2日 星期三 13:58 BJT

〔台湾股市〕收盘大涨175.09点,创下三个月来最大单日涨幅

路透台北5月2日电----台湾股市周三收盘大涨2.33%,受其他区域股市涨势提振,此前公布的美国制造业数据表现强劲、以及台湾电价政策逆转均带来助力.

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