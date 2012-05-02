〔路透专访〕瑞银称外资大幅转进台股机会不大,但第三季有机会向上

* 台股第三季有机会向上

* 看好电子下游硬体股及智慧型手机

* 明年两岸金融业料有突破性发展

记者 詹静宜

路透台北5月2日电---台湾股市因政策不明朗经历不堪回首的四月天后,近期外资频现身在固定收益市场.瑞银证券台湾区研究部主管董成康表示,欠缺基本面支撑下,第二季外资大幅转战台股机会仍低,至第三季才有机会向上,其中电子下游的硬体股将是主流.

董成康已连续三年获亚元杂志选为台湾最佳分析师.他在日前接受路透专访时指出,全球景气是慢慢好转,目前复苏的幅度并不明显,明显复苏的时点要至2013年.因此,台湾经济本波并非V型复苏,而是缓慢好转,资金转进台股带动短线有较大表现并不容易,第三季比较有机会.

董成康并表示,台股第一季涨幅已大,第二季需要时间整理,加以因智慧手机第三季底、第四季才推出新品,第二季电子产品进入空窗期,营收表现将不佳.不过若第三季出货量上升,市场信心就会回温.

"资金都是来来去去,很难捉摸".董成康说.他分析,资金拉抬股价毕竟必须配合基本面,台股可能要等到第三季基本面才有机会表现,且目前台股成交量还是萎缩,显示资金动能仍然疲弱.

由于台湾是外销导向国家,出口产业与全球景气连动甚深,尤其是全球景气不佳时,台湾的景气受害更深.甫公布第一季GDP仅年增0.36%,创两年半来最差季度表现,且自去年8月以来连续五度下修今年经济成长率预估值至3.38%.[ID:nST0454202]

他进一步表示,今年台股企业获利料约成长10-12%,获利成长较小,令基本面难成为带动台股向上的因素,转而资金面进出成为影响市场主因.

台股.TWII从今年初以来急转直上,至3月初攻8,170.72点的今年高位.3月中下旬起因政府研拟开征证所税、电价调涨等议题而备受打击,4月月线收低5%,创下五个月以来的最差表现.不过周三因政府电价政策逆转推升台股周三大涨逾2%.[ID:nST0454776]

外资占台股持股比重高达三成.4月份外资及陆资累计卖超台股达312.18亿台币,为今年来首见单月卖超.

汇市方面,台币兑美元TWD=TP则从4月末走势开始加温,续创七个半月高位,市场人士揣测此波涨势部分是外资在押注台币升势.

包括野村证券也预期台股第二季将整理、并同步看好第三季电子股将有所表现.

"台湾制造业生产指数在第一季落底,然欧债危机不确定因素仍在,现在只能一季一季看".董成康说.他并分析,尽管第一季经济落底、第二季库存回补需求激励经济向上.第三季还能往上冲,但第四季还要重新评估终端需求实际销售情形.

**看好硬体类股PC及智慧型手机**

至于类股方面,董成康表示,"看好硬体类股的PC及智慧型手机",今年电子股比较有题材,包括Window 8、Ultrabook等,第三季超薄笔电、智慧手机可望推出新品,将会增加sell-in销售量,市场气氛会比较好一点.

据瑞银证券2日报告指出,PC族群看好华硕(2357.TW),维持评等为买进,并将华硕目标价由310台币升至340台币.此外,4月底瑞银的纬创(3231.TW)报告评等为中立,目标价45台币.

董成康也提醒,智慧手机新品推出时程都落在第三季底或第四季,短线市场信心恐不足.根据瑞银4月25日的报告,目前瑞银对全球智慧手机大厂--宏达电(2498.TW)的评等为中立,12个月的目标价为468台币.

台湾硬体类股包括PC/NB品牌及代工个股,PC品牌股为宏基(2353.TW)、华硕等;PC/NB代工股则有仁宝(2324.TW)、纬创、英业达(2356.TW)及和硕(4938.TW)等,以及电子专业代工制造服务厂(EMS)的鸿海(2317.TW).

智慧型手机族群包括品牌股以宏达电、苹果(AAPL.O)供应链做为代表,零组件则有机壳双雄的可成(2474.TW)及鸿准(2354.TW)、电池双雄的新普(6121.TWO)及顺达(3211.TWO)等.

由于江陈会将于六月召开,市场预期两岸题材将再成焦点.不过,董成康说,因今年中国大陆在领导转换下,两岸要有突破性发展需要一点时间,明年比较希望高一点,像是陆资来台投资、参股等.

董成康认为,由于金融股去年盈余基期已高,今年成长已有限,所以并不看好金融股.今年以来,金融股表现并不佳,国泰金(2882.TW)、富邦金(2881.TW)等大型金控股皆由今年2月初以来的高点向下修正接近今年新低.

4月初在准副总统吴敦义与中国国务院副总理李克强在海南博鳌的见面会期间,两岸同步宣布新一批陆客自由行的来台城市将新增十个的利多.首阶段六个城市将于本月28日施行.而单日来台的人数也从500人上调至1,000人.[ID:nST0447638](完)