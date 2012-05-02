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货币新闻 | 2012年 5月 2日 星期三 14:27 BJT

〔企业并购〕汇丰控股将美国信用卡及零售服务业务出售给Capital One

路透伦敦5月2日电---汇丰控股(HSBA.L)表示:

* 出售美国信用卡及零售服务业务

* 涉资313亿美元,交易在2012年5月1日完成

* 将信用卡及零售服务业务卖给Capital One(完)

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