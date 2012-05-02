〔企业结盟〕通用汽车起初提议收购逾三分之一五十铃汽车股权--消息

* 通用汽车寻求降低收购股权数量,此前收购提案遭到五十铃排拒--消息人士

* 五十铃在东南亚市场的实力及柴油技术受青睐

* 通用汽车曾持有高达49%的五十铃股权

* 日经新闻报导指出,通用欲购入10%股权

路透东京5月2日电---直接熟悉谈判状况的消息人士表示,通用汽车(GM.N)起初提议收购五十铃汽车(7202.T)逾三分之一的控制股权,投资额约30亿美元,但在这家日本卡车制造声称仍希望维持独立的情形下,通用将降低收购数量.

通用汽车希望能够利用五十铃在东南亚市场的实力,且看上其柴油技术,而这起交易将有如重温旧梦,因两家公司曾透过股权结盟35年.

通用汽车一度持有多达49%的五十铃汽车股权,但之后加以出售,因通用对于当时五十铃的赤字连连感到不满,之后通用自己现金短缺,最后在2006年以3亿美元出售剩余的7.9%五十铃持股.

通用汽车在副董事长Steve Girsky领军下努力缔造新的结盟关系,包括在3月以4.23亿美元收购法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)的7%股权,以及在去年8月与韩国LG Corp(003550.KS)协商共同开发电动车.但该名不愿具名消息人士表示,当前的协商都只在初步阶段.

五十铃与通用汽车结盟,将协助五十铃降低开发混合动力等技术的成本,而两家公司现在也还在拉丁美洲及南非有销售合作.

在日本,持有一家公司33.4%股权的股东将取得推翻董事会决议的权力,而以五十铃当前股价来算,33.4%股权要价约32亿美元.日经新闻报导称,通用寻求持有约10%五十铃股权.

五十铃周二发布声明指出,正在考虑各种结盟方式,通用汽车也在其中,但并不局限于与通用合作,该公司并称尚未做出决定.

通用汽车则不愿置评.

丰田汽车目前持有5.9%的五十铃股权,目前尚不清楚丰田会对通用汽车重新持有五十铃股权的举动采取哪些回应.

五十铃汽车股价周三收盘持平,报458日圆.(完)