〔表格〕台股外资及陆资卖超58.10亿台币,尽管收盘大涨2.33%

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
路透台北5月2日电---台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股卖超58.10亿台币,尽管台股今日收盘劲扬逾百点;外资及陆资上交易日在台股买超36.41亿.
三大法人今日合计卖超36.59亿台币,上交易日修正后为买超42.04亿.
台湾股市周三收盘大涨2.33%,受其他区域股市涨势提振,此前公布的美国制造业数据表现强劲、以及台湾电价政策逆转均带来助力.[TWCN]
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
5/2 -58.10 +19.80 +1.70 -36.59
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本月累计 -58.10 +19.80 +1.70 -36.59
月份 外资 自营商 投信 合计
4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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--国家发展改革委批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。