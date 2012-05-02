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亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 15:13 BJT

〔表格〕台股外资及陆资卖超58.10亿台币,尽管收盘大涨2.33%

路透台北5月2日电---台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股卖超58.10亿台币,尽管台股今日收盘劲扬逾百点;外资及陆资上交易日在台股买超36.41亿.

三大法人今日合计卖超36.59亿台币,上交易日修正后为买超42.04亿.

台湾股市周三收盘大涨2.33%,受其他区域股市涨势提振,此前公布的美国制造业数据表现强劲、以及台湾电价政策逆转均带来助力.[TWCN]

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

5/2 -58.10 +19.80 +1.70 -36.59

----------------------------------------------------

本月累计 -58.10 +19.80 +1.70 -36.59

月份 外资 自营商 投信 合计

4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r

3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r

2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r

1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)

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--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红

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