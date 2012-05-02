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货币新闻 | 2012年 5月 2日 星期三 15:25 BJT

〔路透专访〕缅甸可能在8月进行陆上油气区块全球竞标--能源部门高层官员

路透新加坡5月2日电---缅甸一政府高层周三对路透称,8月缅甸或举行陆上油气区块全球竞标,从而邀请国外公司为获得尚未开发的资源投资.

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