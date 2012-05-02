修正:〔西班牙数据〕4月制造业PMI降至43.5,为近三年来最低

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
(更正:第一段时间更正为"周三",非"周一")
路透马德里5月2日电---周三的调查显示,4月西班牙制造业萎缩速度为近三年来最快,表明始于第一季的衰退恐持续一段时间.
Markit的西班牙制造业采购经理人指数(PMI)在4月报43.5,为2009年6月以来最低,且不及3月的44.5.截至4月,制造业PMI为一整年来低于荣枯分水岭50.
周一公布官方数据显示,西班牙第一季经济陷入衰退.分析师称,旨在满足欧盟赤字要求的减支举措加之其银行业状况,将使经济恢复成长时间推迟至今年晚些时候甚或更晚.
4月制造业PMI产出分项指数跌至41.7,为去年9月以来最低.上月为44.9.(完)
--编译 艾茂林/李爽; 审校 丁琦/田建华
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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