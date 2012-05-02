修正:〔西班牙数据〕4月制造业PMI降至43.5,为近三年来最低

(更正:第一段时间更正为"周三",非"周一")

路透马德里5月2日电---周三的调查显示,4月西班牙制造业萎缩速度为近三年来最快,表明始于第一季的衰退恐持续一段时间.

Markit的西班牙制造业采购经理人指数(PMI)在4月报43.5,为2009年6月以来最低,且不及3月的44.5.截至4月,制造业PMI为一整年来低于荣枯分水岭50.

周一公布官方数据显示,西班牙第一季经济陷入衰退.分析师称,旨在满足欧盟赤字要求的减支举措加之其银行业状况,将使经济恢复成长时间推迟至今年晚些时候甚或更晚.

4月制造业PMI产出分项指数跌至41.7,为去年9月以来最低.上月为44.9.(完)