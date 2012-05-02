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货币新闻 | 2012年 5月 2日 星期三 15:37 BJT

〔泰国央行〕维持政策利率于3.00%不变,一如预期

路透曼谷5月2日电---泰国央行周三维持政策利率于3.00%不变,符合预期.泰国央行并表示:

* 对经济成长而言利率水准合宜

* 第一季GDP料优于预期,将上修GDP预估

* 仍有来自经济成长、薪资调升及油价的通货膨胀风险

* 利率决议为一致通过

* 全球经济料在下半年改善

* 出口料因制造业好转而更快复苏.(完)

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