〔台湾汇市〕央行调节促台币兑美元收贬,料短线先行修正(更新版)

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* 结束连续四个交易日涨势

* 外资动向成后续观察重点

* 短线料于29.1-29.3整理

路透台北5月2日电---台币兑美元TWD=TP周三微幅收跌0.8分,并结束连续四个交易日涨势,因外资汇入汇出皆见,汇价逢低交易商获利了结、回补美元兴趣浓厚,尾盘央行趁势作价,促台币由升转贬.

汇银人士指出,适逢月初出口商无急切抛汇需求,外资汇入力道亦较前几日减弱,美元抛盘渐趋零星;接近中午时,在大型外商银行率领买汇下,场上美元买盘逐渐增加,令台币涨幅逐步拉回.

值得注意的是,尽管台股今日收盘大涨逾百点,外资及陆资却卖超,讯息交错增加解读难度.他们表示,按往例来看,外资汇入台湾,若没按照申请目的投往股市,停泊在外币帐户超过5-7天将成为央行关切目标,后续将观察外资是否转向汇出.

"时间点快接近了,究竟是调节部位,还是真的要出去,这两天就要决定."一位本地银行资深交易员称.

交易员并表示,除收盘例行作价外,盘中并无见到央行积极阻升.不过,随着电价改分三阶段调整,预料通货膨涨压力将舒缓,央行对台币升值容忍程度是否降低仍有待观察,尤其台币此波涨势已领先韩元走势,过于强势对经济成长未必有利.

在外界强大压力下,台湾电价调涨方案急转弯,由一次涨足改为三阶段调整.新方案实施日期延后加上调涨幅度缩小,对台湾全年消费者物价指数(CPI)及经济成长率的压力将减轻.[ID:CT0454480]

市场人士预估,由于台币此波涨势过快,预料短线先于29.1-29.3元间整理,加之欧元区采购经理人指数(PMI)表现惨澹令欧元走弱,不排除明日开盘将有美元买盘浮现,但于29.35元附近料能吸引出口商进场抛汇,将为台币带来短暂支撑.

他们并补充道,本周陆续有欧洲央行(ECB)利率决议、美国非农就业数据公布及法国总统大选等重要事件,在国际市场方向未明下,交易商态度料转趋观望,后市将持续观察国际美元走势.

周三公布的调查显示,4月欧元区制造业衰退进一步加剧,原本始于二线国家的低迷之势似乎也在德法等欧元区核心国家生根.[ID:CT0454676]

台币兑美元今日盘中高位在29.080,是2011年9月8日的29.048来的新高.

台湾股市.TWII周三收盘劲扬2.33%,至7,676.81点;不过,外资及陆资在台股却卖超58.10亿台币,上交易日为买超36.41亿.[ID:nST0454900]

另外,韩元领涨亚洲货币,因美国制造业数据强劲且中国制造业活动改善,鼓舞了市场人气并令资本流入亚洲地区的预期升温.[EMRG/SGCN]

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