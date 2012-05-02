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货币新闻 | 2012年 5月 2日 星期三 16:04 BJT

〔瑞典央行〕总裁英韦斯支持加息观点--会议记录

路透斯德哥尔摩5月2日电---瑞典央行最近一次的会议记录显示,央行总裁英韦斯称,有必要在未来一段时间开始逐步升息,到2015年初时升至约3%.(完)

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