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货币新闻 | 2012年 5月 2日 星期三 16:06 BJT

〔欧洲金融市场〕意大利PMI数据公布后,欧元兑美元触及日低

路透伦敦5月2日电---意大利PMI数据公布后,欧元兑美元EUR=下跌.EBS数据显示,欧元/美元由1.3223美元跌至盘中低点1.3194.[ID:nST0454702]

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB逆转盘初跌势,目前持平报5.55%.

英镑兑美元GBP=D4跌至盘中低点1.6207美元.(完)

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