〔台湾汇市〕台币兑美元收盘由升转贬,因央行进场收回升幅

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
路透台北5月2日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘转为下跌,因交易商获利了结、回补美元力道转强,促台币涨幅逐步缩减,尾盘央行趁势作价没收涨幅,令台币结束连续四日涨势.
在央行防守下,台币兑美元收盘小贬0.8分至29.240元.今日盘中一度大涨逾1.52角至29.080元,为2011年9月8日触及29.048以来的新高.
台湾股市.TWII周三收盘劲扬2.33%,至7,676.81点;不过,外资及陆资在台股却卖超58.10亿台币,上交易日为买超36.41亿.[ID:nST0454900](完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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--国家发展改革委批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。