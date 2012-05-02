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货币新闻 | 2012年 5月 2日 星期三 16:15 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元收盘由升转贬,因央行进场收回升幅

路透台北5月2日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘转为下跌,因交易商获利了结、回补美元力道转强,促台币涨幅逐步缩减,尾盘央行趁势作价没收涨幅,令台币结束连续四日涨势.

在央行防守下,台币兑美元收盘小贬0.8分至29.240元.今日盘中一度大涨逾1.52角至29.080元,为2011年9月8日触及29.048以来的新高.

台湾股市.TWII周三收盘劲扬2.33%,至7,676.81点;不过,外资及陆资在台股却卖超58.10亿台币,上交易日为买超36.41亿.[ID:nST0454900](完)

--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红

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