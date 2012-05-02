〔路透专访〕中国地产调控不变,看好写字楼及零售业务--仲量联行高层

* 中国楼市调控方向不变,开发商面临严峻整并潮

* 城市化与内需消费令长线看好,写字楼及零售需求不坠

* 年底在武汉设分公司,明年持续在西安、杭州等设点

记者 董永年

路透台北5月2日电---中国针对房地产持续调控,全球性房地产管理和投资服务公司--仲量联行(JLL.N)预期,当地发展商将面临严酷的整并潮;不过仍看好城市化与鼓励内需的发展趋势,除今年底在武汉设立第13家分公司外,该公司明年会持续在西安、杭州、南京、大连等地设点.

仲量联行大中华区董事总经理冯建强周三在接受路透专访时称,相信中国今年不会改变调控的方向,"因为温总理已经讲得很清楚了."不少过去以兴建住宅为主的开发商,将业务转向写字楼、零售等商业不动产领域,此趋势反而有利于仲量联行这类的跨国房地产服务公司.

"有人预期,到2015年,八万家地产发展商会消失一半."他说.

冯建强表示,虽然开发商面临整并的严峻挑战,但未来20年,中国持续城市化的趋势不会改变,对房地产的巨大需求依然存在.此外,鼓励西进以及扩大内需消费,降低出口带动经济发展的政策规划,将使得二、三线城市未来发展潜力无穷.

仲量联行此前于3月发表报告指称,大规模的城市建设以及经济的快速发展,正在使中国的城市发生着快速的转变.以成都、重庆、大连等为代表的中国新兴城市50强,将成为世界房地产市场未来十年蕴藏最大商机的市场之一.[ID:nSB1443674]

中国总理温家宝在3月所做的政府工作报告中强调,目前房地产调控处于关键阶段,要进一步巩固调控成果,促进房价合理回归.[ID:nSB2013513]

**跟着政策走**

已在仲量联行服务28年的冯建强,展望未来在中国的发展时强调,无论是城市化、内需消费以及环保等,都是政府的主要政策,仲量联行的发展策略就是跟着政策走.

"以内需来说,中国在未来三年,营业面积超过20万平米的购物中心,预计会增加200多个,我们就会投放更多资源在零售业务上."他称.

也由于中国经济结构的逐渐改变,仲量联行目前在当地的收入来源,已由过去主要靠外资企业的挹注,转为本地与外企的收入贡献各半.

至于大中华区业务对仲量联行的贡献,在2008年底接任现职的冯建强基于公司政策无法说明.

"我只能说大中华对亚太区,有很重很重的比例."他说.

根据仲量联行的公司资料,该公司目前在亚太地区的13个国家拥有77间分公司,员工人数超过19,000人.其中,在中国目前有12间分公司,不含物业管理的员工人数有1,500人.(完)