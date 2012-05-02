版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 2日 星期三 16:54 BJT

〔企业并购〕韩国SK电讯称预计将不会资助SK HYNIX收购日本尔必达

路透首尔5月2日电---韩国SK电讯(SK Telecom)(017670.KS)财务长周三称,预计不会资助SK HYNIX(000660.KS)的可能收购日本尔必达行动.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐