《外汇动态》欧元因欧元区PMI数据惨淡而笼罩阴霾

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
0813GMT---在周三发布惨淡的欧元区采购经理人指数(PMI)后,欧元/美元EUR=买单零散分布于21日均线(现位于1.3156)附近,可能为欧元提供些许喘息的空间,但该数据仍与美国周二所发布亮丽的ISM数据形成相当大的反差.[ID:nST0454676][ID:nSB1521550]
德国失业人口意外增加不会带来什么帮助.如果德国这艘欧洲经济的大船开始倾斜的话,欧元多头就得去搭乘救生艇了.(完)
--编译 龚芳;审校 丁琦
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--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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--国家发展改革委批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。