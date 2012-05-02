《外汇动态》欧元因欧元区PMI数据惨淡而笼罩阴霾

0813GMT---在周三发布惨淡的欧元区采购经理人指数(PMI)后,欧元/美元EUR=买单零散分布于21日均线(现位于1.3156)附近,可能为欧元提供些许喘息的空间,但该数据仍与美国周二所发布亮丽的ISM数据形成相当大的反差.[ID:nST0454676][ID:nSB1521550]