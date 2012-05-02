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亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 16:50 BJT

《外汇动态》欧元因欧元区PMI数据惨淡而笼罩阴霾

0813GMT---在周三发布惨淡的欧元区采购经理人指数(PMI)后,欧元/美元EUR=买单零散分布于21日均线(现位于1.3156)附近,可能为欧元提供些许喘息的空间,但该数据仍与美国周二所发布亮丽的ISM数据形成相当大的反差.[ID:nST0454676][ID:nSB1521550]

德国失业人口意外增加不会带来什么帮助.如果德国这艘欧洲经济的大船开始倾斜的话,欧元多头就得去搭乘救生艇了.(完)

--编译 龚芳;审校 丁琦

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