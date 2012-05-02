《台湾重要政经日程》--2月20日-10月10日
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路透伦敦5月2日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
CMC:
欧元/美元:企图攻克由3月高位拉出的趋势线阻力位1.3285,但再度失利,欧元昨天回跌,因此可能会延续2月中旬以来的区间波动整理.若能突破1.3300,则目标看向200日移动均线位置1.3475.三角线型的下线支撑位目前在1.3050,另外由4月低点1.3000拉出的趋势线支撑在1.3215.突破较大的三角线型仍然是主要的模式,如果确实突破,很有可能是出现500个点子幅度的走势讯号.要开启下看今年低点1.2630的机会,必须也见到跌落1.2975.
美元/日圆:美元在79.70日圆寻获支撑,由该处发起一波涨势,回升向80.42的云区阻力位.但未能站上这个周线云区阻力位,使目前动能偏向下档.若跌落79.70,则将先看向79.20,然后是78.35及200日移动均线.80.42云区线目前应会扮演阻力位,美元若要回稳,必须先收盘站上这个重要水准.
欧元/英镑:经过本周稍早的低点后,欧元企图回升突破0.8200英镑,但再度回跌.因此,走势动能仍是跌向2010年低点0.8065.唯有站上0.8220阻力,才能重新瞄准0.8280的更大型阻力位,以及由2月高点0.8505拉出的趋势线阻力位0.8300.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
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路透台北2月20日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期3,969亿台币。
* 法国大选进展令欧元走势艰难 * 欧元兑美元和日圆整理跌幅 * 美元兑日圆下跌 路透东京2月20日 - 欧元兑美元和日圆周一早盘走势乏力，此前在上周末大跌，因法国大选相关担忧重燃。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。 英国去年6月公投决定退欧后，政治紧张局面及其对欧元区的潜在影响，一直令欧元承压。 欧元兑美元 上涨0.1%至1.0619，周五跌0.6%。欧元兑日圆 小升0.15%至119.935，此前曾触及11个交易日低点119.650。欧元兑日圆周五下滑近1%。 “对日圆构成支撑的最新一轮避险操作可能是偶发性的，因为全球股市仍受到良好支撑。这并不是波及更广泛的金融市场、导致日圆出现避险买盘的典型的‘避险行为’，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 目前，日圆的相对强势压制美元走势。美元兑日圆 延续周五跌势，下滑0