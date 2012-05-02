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市场报道 | 2012年 5月 2日 星期三 16:59 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦5月2日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

CMC:

欧元/美元:企图攻克由3月高位拉出的趋势线阻力位1.3285,但再度失利,欧元昨天回跌,因此可能会延续2月中旬以来的区间波动整理.若能突破1.3300,则目标看向200日移动均线位置1.3475.三角线型的下线支撑位目前在1.3050,另外由4月低点1.3000拉出的趋势线支撑在1.3215.突破较大的三角线型仍然是主要的模式,如果确实突破,很有可能是出现500个点子幅度的走势讯号.要开启下看今年低点1.2630的机会,必须也见到跌落1.2975.

美元/日圆:美元在79.70日圆寻获支撑,由该处发起一波涨势,回升向80.42的云区阻力位.但未能站上这个周线云区阻力位,使目前动能偏向下档.若跌落79.70,则将先看向79.20,然后是78.35及200日移动均线.80.42云区线目前应会扮演阻力位,美元若要回稳,必须先收盘站上这个重要水准.

欧元/英镑:经过本周稍早的低点后,欧元企图回升突破0.8200英镑,但再度回跌.因此,走势动能仍是跌向2010年低点0.8065.唯有站上0.8220阻力,才能重新瞄准0.8280的更大型阻力位,以及由2月高点0.8505拉出的趋势线阻力位0.8300.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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