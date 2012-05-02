〔半导体产业〕台湾债权银行向法院申请重整茂德,中科厂有望年底前出售--消息

路透台北5月2日电---一位熟知此事的银行业人士周三表示,茂德5387.TWO债权银行团已向法院递件希望能通过对茂德快速重整计划,若获通过,银行团未来将以公开招标方式处分市价200-300亿台币的茂德中科厂,而毋需经过股东会同意.

台湾全体银行对茂德持有570亿台币的债权.资本高度密集的DRAM产业,厂商多向银行借入大额资金,但近年DRAM价格迟迟无法回升,令厂商亏损持续扩大.

"我们已经跟法院递件了,希望最快一周内就能通过,"前述不愿具名的银行业人士表示.他并表示,重整计划不只以公开招标方式出售茂德中科厂,后续还有银行的债务减让,引资等程序,以利茂德持续经营.

此人士也表示,经由快速重整的程序,银行团希望能将此案在今年内处理完毕.而先前银行团为处理茂德债权,曾试图为茂德引入新资本,不过过程并不顺利.

"接下来就不会议价,因为公营银行的董事会根本不会同意.未来会公开招标."他表示.他进一步称,未来银行团将会订定招标方式,底价等等限制,以公开招标.

茂德去年6月底向银行借贷的利息无法缴出后,便委托财务顾问--安侯建业联合会计师事务所(KPMG台湾)协调茂德与银行团谈判,并希望引入策略投资人对股权的投资.

先前已有三组买家向财顾提出方案并已针对茂德中科厂进行实地查核.茂德股票已暂停交易,并已于3月26日除牌.(完)