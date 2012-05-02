〔台湾债市〕101/1殖利率收高结束连五跌,因台股大涨

路透台北5月2日电---台湾五年期101/1殖利率周三收高.台股价量齐扬之下,市场风险偏好上升;此外美债殖利率收高也同步推升台债殖利率转收高,结束先前连五日的下跌.

银行台债交易主管认为,今天台股量价齐扬,以致五年期101/1殖利率结束连五日下跌探低.然而尽管债市殖利率走升,但五年券殖利率站上1.0%即有买盘浮现,升幅受限.预估本周区间0.95-1.0%.

一位大型证券交易商说,"受到美债殖利率上来,还有股市表现非常强劲...拉抬殖利率走升."

不过,他们认为,殖利率走高目前看来仍是短线的影响,因为殖利率逢高即出现买券需求.整体局势还是有利多头.

台湾股市周三收盘大涨2.33%,受其他区域股市涨势提振,此前公布的美国制造业数据表现强劲、以及台湾电价政策逆转均带来助力.[ID:nST0454834]

券商交易员解析,由于接下来两期when issue都是10年券,预期10年券应是未来市场主流.10年期新券将于明天发行前交易(when issued),在没有锁筹码的限制之下,以往空方会趁此时刻突击,预料殖利率会先往上测试1.30%的上缘.

他并预估10年期101/5殖利率短线区间约在1.32-1.27%,五年期101/1殖利率短线区间在1.0%上下2个基点,变动幅度不大.

美国公债价格周二下跌,因有消息称,美国制造业意外以10个月来最快速度成长,令人质疑美国经济正在放缓且需要美联储拿出更多刺激措施的观点.[ID:nSB1521450]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO +0.57 0.9998 0.9920-1.0038 265.5

10 101/5A01105=TWO +0.30 1.2725 1.2725-1.2725 0.5

至于资金行情的后续影响,另一券商交易员表示,这部分跟台币汇率连动,钱汇入就要消化掉,就去买短天期公司债,最近有发现台电公司债以低于RP的利率成交,很显然就是炒汇的外资买的.

周三公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,同于上日.[nST0454736]

"台币如果升值预期暂时结束的话,这部分行情就会冷下来",前述券商交易员表示.不过,他也表示,外资汇入台湾之后在市场买入短券,利率低且不计价,这样一来,预期卖方将会有补券的需求.

不过,银行台债交易主管认为,资金行情只是短线题材,毕竟外资有限制买公债有汇入资金上限三成的限制,且目前短率尚未见明显的下跌行情.

她预估,10年期公债殖利率恐怕上不到1.30%以上,由于台湾基本面不佳,对台债仍是偏多,只是真正持券部位都还蛮稳定,尤其是长券殖利率因筹码很少,持券者抛券意愿偏低,因此预期殖利率变化不大.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2725

5 101/1 A01101=TWO 0.9998

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)