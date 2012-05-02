〔台湾债市〕101/1期借券成交78亿台币,加权平均利率0.6931%

《台湾重要政经日程》--2月20日-10月10日
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路透台北5月2日电---台湾柜台买卖中心公布,周三等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下:
期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易余额 (上日余额)
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101/1 78 0.7400 0.5000 0.6931 328.0 (339.0)
注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币,无条件省略小数点后数值,利率单位为%.(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
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--国家发展改革委批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。
路透台北2月20日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期3,969亿台币。