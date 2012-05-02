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亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 17:45 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业卖超7.5亿台币

路透台北5月2日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 12.50 5.50 +7.00

票券业 0.50 0.00 +0.50

证券业 28.50 36.00 -7.50 (完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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