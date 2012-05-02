版本:
中国
债券 | 2012年 5月 2日 星期三 18:11 BJT

〔标题新闻〕葡萄牙标售六个月及12个月期国库券,平均得标利率分别升至2.935%及3.908%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nSB1523226]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐