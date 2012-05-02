〔马来西亚期市〕棕榈油期货下跌,受产出增加的预期影响

路透新加坡5月2日电---马来西亚棕榈油期货周三小幅下跌,产量增加的预期抵销了强劲出口以及全球经济活动升温的影响.

美国公布强劲的工厂活动数据,暗示美国正处于复苏轨道上,但棕榈油投资人则在观察其他讯息.棕榈油市场已有两周时间在窄幅区间内波动.

"出口表现强劲,但这并不是唯一的影响因素.当出口在4月中下滑15%时,市场也没有很强烈的反应,"马来西亚TA Securities的分析师James Ratnam说.

"所有这些因素都对期货价格有影响,但大家也在观察整体的情况."

指标7月棕榈油期货FCPOc3小跌0.6%至每吨3,452马币(林吉特)(1,140美元).

成交量为27,369口,高于平常的25,000口.(完)