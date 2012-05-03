〔专栏节选〕台湾的竞争力正急转直下--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月3日出版的当期「老谢开讲」专栏)

去年撰写「两岸三地一千大」排名分析时，记得我用了一个标题是「台塑集团的新荣耀」，那是因为在二○一一年的排行中，台塑集团相关企业大爆发。在那一年，抢进两岸三地前五十大企业排行榜中，台湾企业有八家，而台塑集团相关的企业，如台塑石化、台塑、南亚与台化，甚至旁支的宏达电都抢到前五十大的位置。

**台塑集团奇蹟消退**

其中，最令人惊艳的，是宏达电以一．○二六兆元新台币市值，拿下两岸三地第二十七大企业头衔，市值一度超越鸿海，成为台资企业最大的奇蹟。不过，今年这个荣耀消失了，台塑相关的五家企业，除台塑化仍在三十五名，其他全部掉出前五十大排行榜外。最惨的是宏达电，市值少了六四％，从二十七名退居第九十二名。台塑从四十五名退居五十二名，南亚从四十四名退到六十四名，台化则从四十九名变成六十二名。所以，今年看两岸三地排行，最大的感受是台塑集团奇蹟消退。

一直以来，台塑集团都是台湾最具分量的重量级企业集团，从两岸三地排名，可见一叶知秋的态势，最直接的联想，是台湾企业在两岸三地的竞争中更进一步边缘化。也就是说，台湾企业在两岸三地的竞赛中，正快速被挤压，边缘化危机已然浮现。

从○八年马英九总统上任以来，一再批评民进党锁国政策，是台湾经济倒退的最重要原因。因此，他上任后卖力改善两岸关系，最具突破性发展的转捩点，是两岸签署ＥＣＦＡ︵两岸经济协议︶，经建会主委尹启铭认为，两岸关系改善，是台湾经济大爆发的关键因素。去年是体检两岸ＥＣＦＡ之后最关键的一年，但是台湾企业交出来的成绩单，却是相当尴尬。

首先是「两岸三地一千大」排行榜最具指标意义的前五十大，一○年台湾企业进入前五十大企业的有，台积电第十四名、鸿海第十八名、台塑化三十二、联发科四十二、中华电信四十三。台湾企业市值前十大的，有五家进入两岸三地前五十名。

到了一一年，这个名次又有新斩获，其中台积电第十三名、鸿海第二十六名，宏达电二十七、台塑化三十、中华电四十二、南亚四十四、台塑四十五、台化四十九。台湾企业在市值前五十大中勇夺八席，这是历年排行榜上，台湾企业表现最好的一次。

但是，今年台湾企业在前五十大排行榜进榜家数减少到只剩四席，仍留在榜上的只有市值第一大的台积电，市值二．二二九兆元新台币，比前一年成长一席到第十二名。台积电在去年欧债危机中，市值成长二一．三％，表现难能可贵。其次是市值维持平盘的鸿海，拿到第二十四名。台塑化退步五名，市值少了九．二五％，到第三十五名。中华电市值持平，从四十二名进步一名到第四十一名。台湾就只有这四家勉力维持在两岸三地前五十名榜内。

**台湾银行业相对渺小**

市值的大小，是企业规模与竞争力的重要指标，两岸三地前十大企业，有九家是中国企业，香港汇丰控股是唯一的例外，而九家中国企业有七家在香港、中国两地挂牌，只有中国移动、中国海洋石油单独在香港上市。市值最大的中国石油市值达八．三七兆元新台币，居次的工商银行也超过七兆元新台币，第三的中国移动达六．三四兆元新台币。台湾最大的台积电二．二二九兆元，比起中国那些超大国企，就显得略逊一筹。不过，市值二兆到三兆元新台币的大型企业，有中国石化二．八五兆元、中国海洋石油二．七四兆元、中国神华二．四九兆元、中国人寿二．三四兆元，台积电还有追赶这些企业的空间。

整体来看，市值大的中国国企，以银行最具优势，从工商银行、建设银行、农业银行、中国银行，在两岸三地前十大，中国银行股取得四席。不在十名内的又有中国人寿、中国平安、交通银行、招商银行，但也都在前二十名，显见，中国金融业大的优势。

相较之下台湾银行业显得渺小，台湾最大的国泰金连百大都挺不进，从去年七十三名退到一○四名，排名九十九的富邦金退至一一八名，国营的兆丰金只排在一二六名，这比起中国一些区域性银行，如排名第九十三名的华夏银行，或第九十四名的北京银行都小。从这个排名可以看出，台湾银行业虽可到中国开分行，但是竞争优势已失，这是台湾产业竞争力下滑的一个重要指标之一。

相对来看香港的银行，汇丰以四．七四兆元，已比台积电市值高出一倍，排名第五名，香港的恒生银行则排名第三十八名，连香港交易所都拿到第五十七名的席次。香港腹地很小，但是众多中国企业在香港上市，使得香港金融业的竞争优势维持不坠。

除了银行业规模特大外，中国的石油业是超级垄断企业，中国石油已是世界级大企业，中国海洋石油也在十大，台湾的中油没有上市，只有台塑集团勉强凑合。另一个庞然大物是电信产业，中国移动排名第三，中国电信第十六，中国联通二十一，台湾最具竞争力的中华电信第四十一，台湾大哥大从第一二八名跳升到第一○五名，市值超越母公司富邦金控。徐旭东的远传也拿到第一五九名。台湾的电信业受限于市场，不过三家电信企业表现都很突出。

第二个观察的是台湾的强项ＩＴ产业，除了台积电稳中求进，鸿海勉力维持霸业外，台湾最自豪的资讯科技产业强项，也显得进退失据。

**ＩＴ产业面临严厉考验**

二○一一年表现最失落的当然是宏达电，最早得到Google Android授权的宏达电一度一鸣惊人，单季净利最高达一八六．七五亿元，ＥＰＳ︵每股税后纯益︶二十一．六六元；但今年首季净利只有四十四．六七亿元，ＥＰＳ只有五．三五元，这家「台湾新希望」，看起来面临严厉考验。

亚洲智慧型手机王牌三星电子，股价从一一年最低的六十七．二万韩元，如今涨到一四○．九万韩元，股价已足足涨了一倍多。三星公布首季净利创了历史新高，而且智慧型手机打败苹果，成为全球智慧型手机的超级巨霸。三星的起与宏达电的落，正凸显了韩国企业的起，与台湾企业的落。

宏达电在手机终端打不过三星，台湾制造手机晶片的联发科也是节节败退。一○年，联发科在﹁两岸三地一千大﹂中排名第四十二，一一年跌出百名外，排名一○五，一二年则退居一一九名，市值与名次都明显衰退。联发科在巅峰的一○年首季，单季净利达一一一．三三亿元，ＥＰＳ达一○．二一元；一二年首季净利只剩下二十四．九九亿元，ＥＰＳ只有二．一九元。以前联发科一季就赚一个股本，如今可能一年赚不到一个股本，坚持﹁今日山寨是明日主流﹂的联发科，并没有在低价智慧型手机市场中，捞到太多好处。