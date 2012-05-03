〔专栏节选〕中国宫廷斗争落幕没？--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月3日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

有关薄熙来失势的消息，成为近期各大媒体持续追踪的焦点，阴谋论的传闻也甚嚣尘上，认为这背后有着不为人知的惨烈斗争。这是对中共太子党（Princelings）── 高阶政府官员，以及当年参加过万里长征红军的子女们，享有的特权与财富的反制？或者是薄熙来所代表的教条主义及军方利益，受到自由派与鸽派政治利益集团的反扑？

薄熙来事件可能只是政治领导人试图遏止下属过当的行为模式，如贪污无度或过于目中无人；但其间黑盒子般的政治运作，让所有的揣测都不可能得到证实。

尽管这起政治风暴的发展堪比娱乐八卦事件，但由此引爆的斗争，将产生极为真实而痛苦的后果。但外界和大部分的中国人，却也只能雾里看花。

很多西进的台湾企业，都是透过政府机关、地方政府或人民解放军的关系，才能开张做生意，这类行业多是经营本地市场的服务业，必须要这些单位的「保护」或「照顾」。但自薄熙来案爆发后，已有许多企业的营运受到影响。

王立军进入美国驻成都总领事馆寻求庇护，以及之后所引发的一连串事件，影响或许是短暂的，但对经济还是会有实质冲击。更令人担心的是，中国正处于领导阶层交班，旧领导人的影响力逐渐式微，新领导人还没上手之际，情况的发展可能更加混乱。

假若中国经济成长动能仍强，这种状况就毋须太过忧心，但事实上并非如此。中国经济成长已经开始放缓，贸易盈余也在萎缩，但薪资成长却持续攀高。政府不愿薪资成长放缓，以免在世代交替关键年度，出现更多的抗争和示威活动。

此外，英国已经连续两季出现负成长，正式宣告步入衰退。至于美国，由联准会主席柏南克最近的言论来看，他也认为美国经济复苏力道已无以为继了。

更令人担忧的是，正当中国政府三年来首次为了刺激景气，而在市场挹注资金，但仅有国企能借到钱，再透过私人部门执行信用紧缩，试图吸引过剩的流动性；这使得中国的私有化，反倒成为经济发展的绊脚石。

此外，香港特首的选举也是问题丛生。基本上，北京政府与香港商业大老的默契是，只要他们不要滥用特权搞砸事情，就放手由他们来选出自己的特首。香港的选举人团只有一千人，极易受商业大老所影响，但这回他们确实搞砸了，挑出丑闻缠身的唐英年。正值北京陷入政治火警期间，这将更进一步助燃火势。

我们似乎正陷入古希腊神话的悲剧情节之中，不同派别的天神们在天上大打出手，而我们凡人却只能在世间受苦。未来几个月，倘若中国政治斗争还没平息，谁知道对中国经济的冲击会有多大啊？(完)

--整理 董永年

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.