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亚洲 | 2012年 5月 3日 星期四 08:11 BJT

《台湾报摘》--经济日报5月3日

* 头版头条:

--马英九总统宣布电价分三阶段调涨后,已获得水泥及钢铁业两大产业善意回应.水泥龙头台泥(1101.TW)上日表示,水泥业已有足够时间吸收成本,5月水泥价格确定不涨价.东钢(2006.TW)也宣布,原订每公吨要涨400台币的H型钢已取消涨价.两大产业停止涨价有助于房市成本舒缓.

* 其他:

--台北市、新北市公布4月房屋移转栋数,都较上月成长约一成,台北市创四个月来新高,新北市则为六个月高位.

--储蓄型保险涨价效应提前发酵,财富管理龙头--中信金(2891.TW)旗下中国信托商银公布,第一季保单佣金收入达19.32亿台币,创史上单季最高,且较去年同期暴增64.6%.

--保险安定基金董事长朱云鹏表示,将努力达成金管会希望国华人寿标售规则在5月底前公告的目标,此案受托财务顾问普华国际届时也会提出创新作法以吸引买家.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 张喜良

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