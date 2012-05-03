《台湾报摘》--经济日报5月3日

中国票据市场：票据利率涨势趋缓，资金偏紧及额度管控仍限制需求
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
* 头版头条:
--马英九总统宣布电价分三阶段调涨后,已获得水泥及钢铁业两大产业善意回应.水泥龙头台泥(1101.TW)上日表示,水泥业已有足够时间吸收成本,5月水泥价格确定不涨价.东钢(2006.TW)也宣布,原订每公吨要涨400台币的H型钢已取消涨价.两大产业停止涨价有助于房市成本舒缓.
* 其他:
--台北市、新北市公布4月房屋移转栋数,都较上月成长约一成,台北市创四个月来新高,新北市则为六个月高位.
--储蓄型保险涨价效应提前发酵,财富管理龙头--中信金(2891.TW)旗下中国信托商银公布,第一季保单佣金收入达19.32亿台币,创史上单季最高,且较去年同期暴增64.6%.
--保险安定基金董事长朱云鹏表示,将努力达成金管会希望国华人寿标售规则在5月底前公告的目标,此案受托财务顾问普华国际届时也会提出创新作法以吸引买家.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 张喜良
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透香港2月17日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行周五公布，去年净利同比下降33%，符合市场预期，惟中国内地分支东亚中国因坏帐增加而录得净亏损。
路透上海2月17日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(22日)招标增发五期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过230亿元人民币，期限含一年、三年、五年、七年 和10年。 上述五期债为该行2017年第1-5期金融债的增发债，票面利率分别为3.20%、3.54%、3.7 0%、3.83%和3.85%，其中三年和五年各可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1-5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：40亿；3/5年：50亿；7/10年：30亿 其中3/5年各可追加15亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：2月22日下午14:00-15:00 7/10年：2月22日下午14:00-15:30