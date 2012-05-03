《台湾报摘》--工商时报5月3日

* 头版头条:

--台湾立法院长王金平继争取电价分段调整成功后,各方人马积极向王金平游说,希望能封杀证所税方案.财政部长刘忆如今日将拜会王金平,证所税法案是否要求在下周二(8日)的立院程序委员会积极处理,备受关注.

* 其他:

--为避免热钱汇入后炒汇不买股,中央银行近期积极与热钱斗法,除透过对银行金检,将可能藏身国库券和公债的热钱逼进台股,接下来可能锁定公司债,不排除偕同金管会针对交投较热的公司债追查进出对象,务必要让外资钱进股市.

--据行政院高层表示,电价分阶段缓涨后,可望降低对物价预期,全年CPI涨幅可望低于1.9%.倘有不肖业者涨价超过电价涨幅,政院稳定物价小组成员将全面出动查价.

--国泰金控(2882.TW)与美国Conning合资的香港康利资产管理公司开业营运,除由国泰金副总孙至德出任董事长,另自安联集团(ALVG.DE)延揽在香港有22年经验的Mark Konyn出任康利执行长;并从INGING.AS集团找来Tim Matsom担任投资长.

--市场调查机构IDC表示,第一季全球智慧型手机销售量较去年同期成长超过四成,不过前五大智慧型手机品牌中,仅有三星(005930.KS)、苹果(AAPL.O)市占率呈现正成长.宏达电(HTC)(2498.TW)虽保住全球智慧型手机五哥,但在销售量降低超过两成状况下,市占率衰退至4.8%,几乎只有去年同期的一半水准.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 张喜良

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