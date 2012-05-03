《台湾报摘》--工商时报5月3日

中国票据市场：票据利率涨势趋缓，资金偏紧及额度管控仍限制需求
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
* 头版头条:
--台湾立法院长王金平继争取电价分段调整成功后,各方人马积极向王金平游说,希望能封杀证所税方案.财政部长刘忆如今日将拜会王金平,证所税法案是否要求在下周二(8日)的立院程序委员会积极处理,备受关注.
* 其他:
--为避免热钱汇入后炒汇不买股,中央银行近期积极与热钱斗法,除透过对银行金检,将可能藏身国库券和公债的热钱逼进台股,接下来可能锁定公司债,不排除偕同金管会针对交投较热的公司债追查进出对象,务必要让外资钱进股市.
--据行政院高层表示,电价分阶段缓涨后,可望降低对物价预期,全年CPI涨幅可望低于1.9%.倘有不肖业者涨价超过电价涨幅,政院稳定物价小组成员将全面出动查价.
--国泰金控(2882.TW)与美国Conning合资的香港康利资产管理公司开业营运,除由国泰金副总孙至德出任董事长,另自安联集团(ALVG.DE)延揽在香港有22年经验的Mark Konyn出任康利执行长;并从INGING.AS集团找来Tim Matsom担任投资长.
--市场调查机构IDC表示,第一季全球智慧型手机销售量较去年同期成长超过四成,不过前五大智慧型手机品牌中,仅有三星(005930.KS)、苹果(AAPL.O)市占率呈现正成长.宏达电(HTC)(2498.TW)虽保住全球智慧型手机五哥,但在销售量降低超过两成状况下,市占率衰退至4.8%,几乎只有去年同期的一半水准.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 张喜良
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路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透香港2月17日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行周五公布，去年净利同比下降33%，符合市场预期，惟中国内地分支东亚中国因坏帐增加而录得净亏损。
路透上海2月17日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(22日)招标增发五期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过230亿元人民币，期限含一年、三年、五年、七年 和10年。 上述五期债为该行2017年第1-5期金融债的增发债，票面利率分别为3.20%、3.54%、3.7 0%、3.83%和3.85%，其中三年和五年各可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1-5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：40亿；3/5年：50亿；7/10年：30亿 其中3/5年各可追加15亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：2月22日下午14:00-15:00 7/10年：2月22日下午14:00-15:30