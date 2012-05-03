《台湾重要政经日程》--5月3日-12月31日

==================今日重要政经消息======================
5/3(四)
-- 9:00 行政院院会.
--16:20 央行3月国际金融业务分行概况记者会.
--16:30 国库署例行记者会.
--17:00 金管会例行记者会.
==================近期重要政经消息======================
5/4(五)
--12:00 央行标售1,000亿台币的364天期存单,7日交割.
--16:00 央行公布至4月底的外汇存底,3月末为3,938.71亿美元.
5/7(一)
--16:00 主计处公布4月消费者物价指数(CPI),3月较去年同期成长1.21%.
--16:00 财政部公布4月进出口金额,3月出口金额较上年同期衰退3.2%,进口则是衰退5.8%.
5/8(二)
--14:00 玉山金控(2884.TW)第一季业绩说明会.
5/10(四)
*--13:30 台积电(2330.TW)公布4月营收.
5/21(一)
--12:30 央行标售10年期101/乙2期公债,金额300亿台币,24日交割.
--16:00 经济部公布4月外销订单,3月较去年同期衰退1.58%.
--16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元.
5/22(二)
--16:00 主计处公布4月季调失业率,3月经季节调整后失业率为4.14%.
5/23(三)
--16:00 经济部公布4月工业生产,3月工业生产较上年同期衰退3.42%.
5/25(五)
--16:10 央行公布4月M2货币总计数,3月货币总计数M2年增率为5.05%.
6/21(四)
--12:30 央行标售364天期"财101-3期"国库券,金额250亿台币,22日交割.
6/22(五)
--12:30 央行标售10年期101/5R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 林妙容; 审校 曾祥进