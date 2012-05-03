《全球主要国家债券发行预告》--5月3日-5月10日

路透5月3日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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5/3 法国 65-75亿欧元 (2017年10月25日到期的OAT债券,票息为4.25%;
2021年10月25日到期的OAT债券,票息为3.25%;
2022年4月25日到期的OAT债券,票息为3.00%;
2025年10月25日到期的OAT债券,票息为6.00%)
5/3 西班牙 15-25亿欧元 (票息4.0%,2015年7月30日到期的Bonos公债;
票息3.8%,2017年1月31日到期的Obligaciones公债;
票息5.5%,2017年7月30日到期的Obligaciones公债)
5/3 英国 12亿英镑 票息0.75%、2034年到期的通膨保值公债
5/4 英国 标售国库券
5/7 1530 美国 13周和26周期国库券
5/8 0130 日本 10年期公债
5/8 1530 美国 四周期国库券
5/8 1700 美国 三年期公债
5/8 加拿大 98天期国库券
5/8 加拿大 182天期国库券
5/8 加拿大 364天期国库券
5/9 1700 美国 10年期公债
5/9 英国 20亿英镑 票息4.50%、2042年到期的公债
5/9 加拿大 五年期公债
5/9 0600 德国 50亿欧元 五年期联邦债券
5/9 0120 日本 六个月期贴现国库券
5/10 1700 美国 30年期公债
5/10 0120 日本 三个月期贴现国库券
5/10 日本 流动性供给标售
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 王兴亚
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