〔台湾货币市场〕央行一年期存单加权平均得标利率料在0.89-0.905%

路透台北5月4日电---台湾央行周五午间将标售每月例行的364天期存单,根据路透今日访查八家金融机构,主要预估本次加权平均得标利率中值将落在0.89-0.905%,较上次得标利率持平或微升.

在受访三家本地银行及五家外商银行中,预估得标利率高低点落在0.92%及0.88%.

本次受访的银行多数认为,央行调升隔拆短率的步伐放缓,且对长天期反映的利率有限,因此仅管预期此次标售利率将较上次走升,但幅度料十分微小,0.90%关卡是否突破是观察指标.

"外商银的态度决定一切,...他们的钱还是很多,而且央行冲销的态度近来并没有很积极."一本地公营银行调度人士称.

市场并传出,有少数外商保管银行,近来因外资汇入较多,感受到长天期资金配置的压力,只是其影响标售结果的力道难以预估.

央行今日将委由大型银行代收隔夜资金的利率再度调升0.1基点至0.501%,虽未完全停止引导短率走升,但力道较此前单日0.3基点逐步放缓,市场已几乎感受不到其对成交利率的影响.

此外,尽管5月已进入缴税季节,但市场目前并未明显感受到资金面趋紧,料对此次标售影响有限.

上个月标售的364天期存单加权平均得标利率为0.892%,较3月得标利率0.878%走高1.4基点,从此前连续走跌的谷底反弹,但仍低于央行91天期存单利率0.93%.[ID:nST0449712]

台湾央行于3月底宣布重贴现率维持于1.875%不变,符合市场预期.分析师多数认为,央行今年重启升息的机会不大.[TW-CEN-CMN](完)