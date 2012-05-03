〔欧洲金融〕银行资本规定谈判陷僵局,英国财长炮轰欧盟企图灌水

* 各国立场分歧,英国瑞典要求自主权

* 英国财相奥斯本抨击资本规定折衷协议

* 欧盟执委巴尼尔指控奥斯本企图不参与协议

路透布鲁塞尔5月3日电---欧盟针对一项防止金融危机重演的法律展开会谈,英国财政大臣奥斯本(George Osborne)指控其他欧盟财长企图削弱欧洲的银行资本规定.

奥斯本表示他希望大幅收紧管制,以避免当前危机再次发生,他在谈判桌上怒称,正在讨论的规定可能有损欧洲的信誉,并伤害欧洲最大金融中心--伦敦.

虽然经过15个小时谈判,但到周四凌晨时,欧盟财长仍未能达成共识,不过丹麦经济部长Margrethe Vestager表示,她希望5月15日在布鲁塞尔的下次会议将达成协议.

欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)指控奥斯本企图以一项提案拒绝参与协议,这项提案可以让英国对本国银行设定比其他欧洲地区更高的银行资本率--法国及其他国家担心这会使欧陆金融机构处于不利地位.

但奥斯本态度坚决."人们会仔细听我的看法...我代表欧洲最大金融中心."

他指称其他部长企图减弱欧盟版本的巴塞尔规定,并表示他无法支持这种作法.

争议的焦点在于,各国是否有权实施比欧盟协议更严格的资本规定.

英国与瑞典希望有权采取额外措施,好让银行更加安全.英国与瑞典金融业相对本国经济规模的比例,在欧洲名列前茅.

各国财长面临打破僵局的压力,欧洲8,300家银行之中,许多正苦于应付数以10亿欧元计的逾期贷款,而欧洲自己设下新资本规定定案的期限为6月.

英国仍不愿作出妥协,尽管稍早西班牙疾呼这些规定事关重大.

"在金融危机的此时此刻,我们必须消除对欧洲银行业体质的所有疑虑,"西班牙经济部长德金多斯称.(完)