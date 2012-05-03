《外汇动态》美元/坡元在1.2426-1.2432面临阻力

0500GMT---美元/坡元SGD=D3受空头回补推升,但在1.2426-1.2432面临阻力. 美元/坡元日线一目均衡转换线在1.2426.自4月中以来美元/坡元均低于该转换线.其3-4月跌势的23.6%费波纳奇回档技术位位于1.2432. 美元/坡元报1.2410,小涨0.1%,脱离1.2425的盘中高点.(完) --编译 张若琪;审校 张明钧 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=