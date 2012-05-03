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债券 | 2012年 5月 3日 星期四 13:29 BJT

〔欧股业绩〕法国兴业第一季净利下滑20.1%,受一次性项目打击

路透巴黎5月3日电---法国兴业(SOGN.PA)周四公布第一季净利下滑20.1%,受到出售资产成本及其他一次性费用打击,因其在经济放缓的情况下试图强化财务体质.

这家法国第二大上市银行业者公布季度净利为7.32亿欧元(9.63亿美元),而汤森路透I/B/E/S调查七位分析师的平均预估为7.481亿欧元.

营收下滑4.7%至63亿欧元,优于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的62亿欧元.

法国兴业表示,该公司第一季出售价值64亿欧元的资产以削减债务,这也使其欧洲银行业管理局(EBA)第一级资本比率升至9.4%.(完)

--编译 张明钧;审校 艾茂林

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