〔欧股业绩〕法兴银行第一季净利下滑20.1%,降幅大于市场预期(更新版)

(新增细节)

* 出售资产及自身债务衍生费用冲击净利

* 分析师原先预期净利下滑幅度为接近17%--汤森路透I/B/E/S调查

* 欧洲银行业管理局(EBA)第一级资本比率升至9.4%

* 法国零售银行业务获利下滑,两年来首见

* 债券、外汇及商品业务营收大增

记者 Lionel Laurent/Matthieu Protard 编译 张明钧

路透巴黎5月3日电---法国兴业银行(SOGN.PA)周四公布第一季净利下滑20.1%,受到出售资产相关成本及其他一次性费用打击,因其在经济放缓的情况下试图强化财务体质.

该行致力于提升资本,加上法国零售业务的获利下滑,抵销了债券、外汇及商品交易营收大增的表现.

和欧洲同业一样,这家法国第二大上市银行业者正在削减核心投资银行部门的成本及工作岗位,以因应更严格的全球银行业规定,并提升对抗欧债危机后续效应的能力.

法国兴业公布季度净利为7.32亿欧元(9.63亿美元),而汤森路透I/B/E/S调查七位分析师的平均预估为7.481亿欧元.

营收下滑4.7%至63亿欧元,优于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的62亿欧元.

该公司第一季出售价值64亿欧元的资产以削减债务,这也使其欧洲银行业管理局(EBA)第一级资本比率升至9.4%.

虽然法兴对资本的关注使投资银行业务获利受到的冲击最大,但该公司已经开始感受到在法国多达逾3,250家零售分支机构的压力,其零售业务获利较上年同期下滑,为2010年以来首见.

**债券及商品事业回升**

法国兴业的企业及投行部门受资产出售及缩减成本行动的冲击最大,该部门获利大减40.6%至3.51亿欧元,其中企业融资及顾问部门受到出售资产损失及营业活动下滑的影响.

不过该部门的债券、外汇及商品交易事业成为一大亮点,这部分营收较上年同期跳升39.2%.

反观德意志银行(DBKGn.DE)及巴克莱(BARC.L)这两家在固定收益、外汇及商品业务(FICC)曝险比法国兴业要来得大的银行,他们的FICC营收分别为萎缩8%及成长9%.

法国兴业银行首席执行官弗雷德里克•乌代阿(Frederic Oudea)表示,1-3月金融市场回春,至今并未见明显恶化;这波金融市场回春主要受到欧洲央行史无前例地大举向银行体系注入低成本资金带动.

"整体而言,4月仍表现不错...就信贷风险而言,我们并未见到恶化."他向CNBC表示.(完)