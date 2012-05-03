〔欧股业绩〕法兴银行第一季净利下滑20.1%,降幅大于市场预期(更新版)

日本个股：东芝将以1.57亿美元收购IHI所持有的3%西屋权益
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
(新增细节)
* 出售资产及自身债务衍生费用冲击净利
* 分析师原先预期净利下滑幅度为接近17%--汤森路透I/B/E/S调查
* 欧洲银行业管理局(EBA)第一级资本比率升至9.4%
* 法国零售银行业务获利下滑,两年来首见
* 债券、外汇及商品业务营收大增
记者 Lionel Laurent/Matthieu Protard 编译 张明钧
路透巴黎5月3日电---法国兴业银行(SOGN.PA)周四公布第一季净利下滑20.1%,受到出售资产相关成本及其他一次性费用打击,因其在经济放缓的情况下试图强化财务体质.
该行致力于提升资本,加上法国零售业务的获利下滑,抵销了债券、外汇及商品交易营收大增的表现.
和欧洲同业一样,这家法国第二大上市银行业者正在削减核心投资银行部门的成本及工作岗位,以因应更严格的全球银行业规定,并提升对抗欧债危机后续效应的能力.
法国兴业公布季度净利为7.32亿欧元(9.63亿美元),而汤森路透I/B/E/S调查七位分析师的平均预估为7.481亿欧元.
营收下滑4.7%至63亿欧元,优于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的62亿欧元.
该公司第一季出售价值64亿欧元的资产以削减债务,这也使其欧洲银行业管理局(EBA)第一级资本比率升至9.4%.
虽然法兴对资本的关注使投资银行业务获利受到的冲击最大,但该公司已经开始感受到在法国多达逾3,250家零售分支机构的压力,其零售业务获利较上年同期下滑,为2010年以来首见.
**债券及商品事业回升**
法国兴业的企业及投行部门受资产出售及缩减成本行动的冲击最大,该部门获利大减40.6%至3.51亿欧元,其中企业融资及顾问部门受到出售资产损失及营业活动下滑的影响.
不过该部门的债券、外汇及商品交易事业成为一大亮点,这部分营收较上年同期跳升39.2%.
反观德意志银行(DBKGn.DE)及巴克莱(BARC.L)这两家在固定收益、外汇及商品业务(FICC)曝险比法国兴业要来得大的银行,他们的FICC营收分别为萎缩8%及成长9%.
法国兴业银行首席执行官弗雷德里克•乌代阿(Frederic Oudea)表示,1-3月金融市场回春,至今并未见明显恶化;这波金融市场回春主要受到欧洲央行史无前例地大举向银行体系注入低成本资金带动.
"整体而言,4月仍表现不错...就信贷风险而言,我们并未见到恶化."他向CNBC表示.(完)
--译文审校 白云
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透上海2月17日 - 中国央行本周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放， 累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。 业内人士称，中国央行在公开市场及MLF方面的资金投放动作稍令市场宽心，短期流动性预期有所转稳， 也推动债市情绪回暖。但需要注意的是1月社融信贷高增，且短期银行信贷扩张冲动仍然强烈，金融市场或还 将面临监管收紧或逆回购及MLF利率上调等隐忧，货币政策稳中偏紧基调持续下，仍是小心驶得万年船。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) -----------------------------------------