台湾已公布经济指标--2012/5/4

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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消费者物价指数(CPI)(y/y)3月 +1.21% +0.23%-r 5/7 --
外汇存底(亿美元) 3月底 3,938.71 3,944.26 5/4 --
商品出口(y/y) 3月 -3.2% +10.3% 5/7 --
商品进口(y/y) 3月 -5.8% +1.3% 5/7 --
M2货币总计数(y/y) 3月 +5.05% +4.92% 5/25 --
重贴现率(%) 3月22日 1.875% 1.875% -- --
外销订单(y/y) 3月 -1.58% +17.6% 5/21 --
工业生产(y/y) 3月 -3.42% +8.35%r 5/23 --
季调失业率 3月 4.14% 4.15% 5/22 --
经常帐盈余(亿美元) 第四季 +121.0 +101.9 5/21 --
国际收支(亿美元) 第四季 +2.1 -34.6 5/21 --
国内生产总值(GDP) 第一季 +0.36%-a +1.89% -- --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计. (完)
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--记者 高洁如; 审校 曾祥进
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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