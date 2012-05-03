〔台湾债市〕101/1殖利率创逾一个半月新低,隔拆利率调幅再缩引发轧空

路透台北5月3日电---台湾五年期101/1殖利率周四收日低,并创3月15日以来新低纪录.因受央行持续缩小委托银行代收隔拆利率调幅的利多激励,在6月不升息预期更为笃定带动下,引发轧空走势.

才将代收隔夜资金利率调升幅度缩小至0.2个基点不过两个交易日,今日央行又将调幅进一步缩小为0.1基点至0.500%.

资深票券台债交易员说,央行今天只调升代收利率0.1基点,显示"央行拉升短率动作放缓",加以台股也偏弱,造就今天101/1殖利率收最低,接下来不排除挑战0.95%关卡.

一外银台债交易员表示,央行隔拆利率调幅缩减,令市场对6月升息的预期降温.由于昨日101/1空单仍有72亿台币,预料要减少到30-40亿台币,轧空行情才会结束.

台湾股市周四收低0.23%,投资人在上日劲扬2.33%后稍事喘息,智能手机制造商宏达电(2498.TW)收盘则大跌.[ID:nST0455486]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO -2.28 0.9770 0.9770-1.0012 384.5

10 101/5A01105=TWO -0.34 1.2691 1.2680-1.2710 3.5

券商交易员解析,今日五年期101/1虽演出轧空秀,但预料仍有对殖利率看不顺眼的交易商加入空方行列,空单量可能一时间还不会大幅下降.

他称,现在五年期101/1殖利率是"一阶梯、一阶梯的往下走".

他也分析,今天五年期101/1殖利率已经跌破季线,接下来已经没有线可以参考,只能先看前波跳空缺口的底部0.97%左右.

至于今日开始发行前交易的10年期乙类公债101/乙二,一外商银交易员认为,乙类公债流动性较不好,因此五年期101/1仍将是盘面的主流券,等到6月新的10年期甲类公债推出后,101/1才会被取代.

美国公债价格周三上涨,因欧洲制造业疲弱及美国民间就业增长放缓令人预期全球经济放缓,增强了投资者对低风险投资的需求.[ID:nSB1523894]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2691

5 101/1 A01101=TWO 0.9770

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)