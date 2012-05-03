《热点透视》印度政府需刺激投资至与消费繁荣相匹配的水平

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jeff Glekin 编译 许娜

路透孟买5月2日电---印度消费者感到乐观.事实上,Nielsen调查称他们仍是全球最乐观的消费者.然而,只有在投资状况能够与之匹配的情况下,消费畅旺才真的有利经济,否则只会推升通胀.

这从消费类股的走势便可见一斑.孟买证券交易所的FMCG指数.BSEFMCG自2012年初以来累计上涨21%,涨幅较指标BSE指数.BSESN高出9个百分点.FMCG指数是追踪雀巢、高露洁和塔塔饮料等消费股走势的指数.印度最大的消费品制造商--Hindustan Unilever(HLL.NS)5月1日公布,其季度获利较上年同期增长21%,强于市场预期,受益于销量增加和价格上涨.该公司当季净营收较上年同期增长16%.

印度的经济数据也印证了这点.该国截止2012年3月财年的消费占国内生产总值(GDP)的58%.这么高的消费比重,是中国所望尘莫及的.

但另一方面,印度投资占GDP的比重却过低,仅有32%.印度2011/12年度第二季资本形成率下降4%,第三季下降1.2%.这可能由多个原因造成,其中最大的问题可能就是官僚主义.繁多的许可和批准要求使得大型项目很难推进.人们也可能担心这种需求不会持续很长时间.

风险在于需求倘若不能持续下去,那么印度通胀状况或将恶化,因为消费者抬高了基本商品的价格.批发(趸售)价格年率已上涨约7%.印度央行上个月降息,帮助企业略微降低投资的融资成本,但对其克服土地和电力短缺的主要瓶颈毫无帮助.这需要印度政府加强治理.央行4月份报告曾警告称,若非如此多的"政治不确定性",2011年海外直接投资本可增长35%.

乐观的消费者为经济奠定了稳固的基础.但政府还需尽其所能地使投资状况能与消费繁荣相匹配.(完)