〔台湾汇市〕台币/美元收跌2.6分,外银买汇但出口商抛盘有撑

路透台北5月3日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘下跌2.6分,受欧美低迷经济数据打击,亚股及亚币接连走软,外资汇出力道偏强,惟汇价逢高吸引不少出口商抛盘,给予台币走势支撑.

汇银人士表示,除欧元区利空消息弥漫令亚币承压外,此前汇入的外资若无依申请用途买股,近几日就得汇出,加上企业基本面没有明显转好,台股未必具有吸引力,今日即见外银陆续回补美元空头;临收盘前央行例行作价,促台币由升转贬.

"今天没买股就出去了...反正policy(规定)就这样."一位外商银行交易员称.

交易商指出,市场静待欧洲央行(ECB)利率决议,因市场多预期利率维持不变,是否会释出更多宽松举措以刺激经济成关注焦点;另外,西班牙稍晚也将进行公债标售.

他们并表示,若欧元区阴霾迟迟未散,在缺乏更多外资大举汇入下,预料台币短线难破前高,央行短期也未必想令台币升速过快,压力价位先看29.1元;反之,若台币走跌,料于29.3元上方将吸引更多出口商进场抛汇,将给予台币短暂支撑.

市场人士预估,明日台币将落于29.1-29.3元间横向整理,并持续观察外资动向.

台湾股市.TWII周四收盘小跌0.23%,至7,659.53点;外资及陆资在台股微幅买超1.97亿台币,由卖转买,上交易日为卖超58.10亿.[ID:nST0455550]

多数亚洲新兴货币周四回落,因在美国和欧洲公布疲弱数据后,投资者了结获利,削减风险资产部位,但在欧洲央行会议前其跌势有限.[EMRG/SGCN]

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