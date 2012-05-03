《企业看点》--5月3日财务活动报导摘要(更新版)

(新增最后两则消息)

路透班加罗尔5月3日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 塞浦路斯央行新总裁表示他将忠于欧元区,并配合欧元区为恢复外界对其信任所做的努力,对于一年前他曾建议德国应退出欧元区,他表示那不过是在"开玩笑".[ID:nL5E8G223Q]

* 肯尼亚当地一份报纸报导称,该国电信监管当局计划在7月将移动电话运营商相互收取的电话费减少35%.[ID:nL5E8G21D6]

* 加拿大环球邮报报导称,随着5月17日委托书确定日期临近,Canadian Pacific Railway(CP.TO)遭到围攻的董事们暗示,他们希望与主要投资者William Ackman洽商达成和平协议的事宜.[ID:nL4E8G28GT]

* 中国证券时报网援引消息人士报导,今年4月份中国银行业的新增贷款量约在8,000亿元人民币左右,较3月投放数量减少.[ID:nL4E8G303T]

* 华尔街日报报导援引消息人士报导,律师事务所Dewey & LeBoeuf与SNR Denton之间的合并谈判周三谈崩.[ID:nL4E8G31YX]

* 据德国金融时报(Financial Times Deutschland)报导,德国地产公司Gagfah GFJG.DE计画出售约3.8万套公寓,相当于其资产组合的三分之一.[ID:nL5E8G30EK]

* 欧洲投资银行(EIB)新任行长支持该行增资100亿欧元,指称该行面临的最大挑战是寻找值得融资的项目.[ID:nL5E8G32AM]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)