〔路透基点〕光明食品洽询香港银行业进行海外融资案

路透香港5月3日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,中国光明食品集团正在香港洽询银行,欲进行海外融资案.

已有三家银行受到接洽,而取得的资金据称将用于光明食品的海外收购案.

据路透报导,光明食品周四表示,已同意买进英国食品生产商Weetabix的60%股权.Weetabix的企业价值为12亿英镑.私募股权投资公司Lion Capital和Weetabix的管理层将拥有剩余的40%股权.

光明食品上次进行融资是在去年10月,当时完成了3.15亿美元的三年期定期贷款,支应其收购Manassen Foods Australia Pty Ltd股权一案.

是次融资案是透过光明食品澳洲分公司进行,由光明食品集团担保,包含所有费用的价码为210个基点,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码170个基点.参贷银行包括中国国家开发银行、澳洲联邦银行、Rabobank、三井住友银行和Westpac Banking Corp.(完)