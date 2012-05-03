〔路透基点〕光明食品洽询香港银行业进行海外融资案

日本个股：东芝将以1.57亿美元收购IHI所持有的3%西屋权益
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
路透香港5月3日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,中国光明食品集团正在香港洽询银行,欲进行海外融资案.
已有三家银行受到接洽,而取得的资金据称将用于光明食品的海外收购案.
据路透报导,光明食品周四表示,已同意买进英国食品生产商Weetabix的60%股权.Weetabix的企业价值为12亿英镑.私募股权投资公司Lion Capital和Weetabix的管理层将拥有剩余的40%股权.
光明食品上次进行融资是在去年10月,当时完成了3.15亿美元的三年期定期贷款,支应其收购Manassen Foods Australia Pty Ltd股权一案.
是次融资案是透过光明食品澳洲分公司进行,由光明食品集团担保,包含所有费用的价码为210个基点,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码170个基点.参贷银行包括中国国家开发银行、澳洲联邦银行、Rabobank、三井住友银行和Westpac Banking Corp.(完)
--编译 王冠中; 审校 高琦
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透上海2月17日 - 中国央行本周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放， 累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。 业内人士称，中国央行在公开市场及MLF方面的资金投放动作稍令市场宽心，短期流动性预期有所转稳， 也推动债市情绪回暖。但需要注意的是1月社融信贷高增，且短期银行信贷扩张冲动仍然强烈，金融市场或还 将面临监管收紧或逆回购及MLF利率上调等隐忧，货币政策稳中偏紧基调持续下，仍是小心驶得万年船。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) -----------------------------------------