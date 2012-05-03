《美股业绩焦点》通用汽车第一季获利虽超预期,但财测不如人意

* 通用汽车第一季不含特殊项目的每股盈余为0.93美元,市场预期为0.85美元

* 通用汽车预期美国经济改善之路"跌跌撞撞"

* 北美市场前景令人失望

* 股价下跌多达3.2%

记者 Ben Klayman/Deepa Seetharaman 编译 张明钧/王翔琼/洪曦

路透底特律5月3日电---通用汽车(GM.N)针对北美市场未来六个月前景发布令人失望的财测,让人对美国经济复苏产生质疑,并打击该公司股价重挫多达3.2%.

尽管这家全球最大的汽车制造商公布第一季获利超越市场预期,其对主要市场的前景展望却低于市场预估.通用汽车的财报与福特汽车(F.N)相呼应,福特汽车上周亦公布优于预期的获利,和不尽人意的财测.

通用汽车第一季北美市场业绩也不及华尔街预期.

"经济成长可能正放缓至一定程度."持有通用汽车股票的iPox Schuster总裁Josef Schuster表示,"这将冲击通用的销售及营收前景."