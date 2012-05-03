《美股业绩焦点》通用汽车第一季获利虽超预期,但财测不如人意

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
* 通用汽车第一季不含特殊项目的每股盈余为0.93美元,市场预期为0.85美元
* 通用汽车预期美国经济改善之路"跌跌撞撞"
* 北美市场前景令人失望
* 股价下跌多达3.2%
记者 Ben Klayman/Deepa Seetharaman 编译 张明钧/王翔琼/洪曦
路透底特律5月3日电---通用汽车(GM.N)针对北美市场未来六个月前景发布令人失望的财测,让人对美国经济复苏产生质疑,并打击该公司股价重挫多达3.2%.
尽管这家全球最大的汽车制造商公布第一季获利超越市场预期,其对主要市场的前景展望却低于市场预估.通用汽车的财报与福特汽车(F.N)相呼应,福特汽车上周亦公布优于预期的获利,和不尽人意的财测.
通用汽车第一季北美市场业绩也不及华尔街预期.
"经济成长可能正放缓至一定程度."持有通用汽车股票的iPox Schuster总裁Josef Schuster表示,"这将冲击通用的销售及营收前景."
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。