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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 07:57 BJT

《台湾报摘》--工商时报5月4日

* 头版头条:

--台湾英业达(2356.TW)集团会长叶国一遭人检举,涉嫌炒作士林官邸北侧专案住宅区,拟兴建"传家祖厝",检调经一年多侦蒐,昨天传唤13名关系人到案,其中叶氏一家四口在检方复讯后全部转列被告.

* 其他:

--受制大陆需求不如预期、年度岁修影响,台塑集团旗下四家上市公司(台塑(1301.TW)、台塑化(6505.TW)、南亚(1303.TW)、台化(1326.TW))业绩复苏动能反转受挫,4月营收全数下滑,合计单月营收1,426.42亿台币,月减4.6%.

--台湾航空业景气逐步复苏,长荣航空(2618.TW)总经理张国炜指出,今年航空业将决战暑假旺季7、8、9共三个月,由于第二季客运及货运量都明显回升,景气相当乐观.

--财政部长刘忆如昨日召集九大公股金控、银行董总,举行今年首季业务会报,重点集中微型企业贷款方案,除希望可于今年8月开办,更指示银行应让微型企业贷款"遍地开花",让各区域的微型企业都能取得协助.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 张喜良

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