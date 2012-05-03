《台湾报摘》--工商时报5月4日

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
* 头版头条:
--台湾英业达(2356.TW)集团会长叶国一遭人检举,涉嫌炒作士林官邸北侧专案住宅区,拟兴建"传家祖厝",检调经一年多侦蒐,昨天传唤13名关系人到案,其中叶氏一家四口在检方复讯后全部转列被告.
* 其他:
--受制大陆需求不如预期、年度岁修影响,台塑集团旗下四家上市公司(台塑(1301.TW)、台塑化(6505.TW)、南亚(1303.TW)、台化(1326.TW))业绩复苏动能反转受挫,4月营收全数下滑,合计单月营收1,426.42亿台币,月减4.6%.
--台湾航空业景气逐步复苏,长荣航空(2618.TW)总经理张国炜指出,今年航空业将决战暑假旺季7、8、9共三个月,由于第二季客运及货运量都明显回升,景气相当乐观.
--财政部长刘忆如昨日召集九大公股金控、银行董总,举行今年首季业务会报,重点集中微型企业贷款方案,除希望可于今年8月开办,更指示银行应让微型企业贷款"遍地开花",让各区域的微型企业都能取得协助.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。