《台湾报摘》--经济日报5月4日

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
* 头版头条:
--身家百亿台币的英业达(2356.TW)集团会长叶国一,被控以妻子名义先低价收购24户士林官邸北侧拆迁户,转让给人头员工承购专案住宅,再低价卖给儿子的公司,潜在获利超过4亿台币,涉嫌诈欺.
* 其他:
--台湾中央银行首度公布OBU(国际金融业务分行)人民币存款余额,截至3月底达114.73亿人民币,逾半年来大幅飙涨161倍,反映看准人民币升值行情和办理贸易结算的实际资金需求.
--证券交易所得税陷入攻防胶着,已连带拖延下一阶段税制改革的启动时机,包括也属资本利得税的土地交易实价课税,至少一年内不会有讨论的可能.财政部初步定调,财政健全小组下一个改革主轴不再碰触税改,转以财政改革为主,5月底即会展开.
--企业联贷利率在金管会三令五申下,终于见到成效.具市场指标的永丰余(1907.TW)及台塑(1301.TW)等联贷案,近期都同意调高联贷利率加码幅度,将成联贷市场利率止跌回升的重要转折.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 张喜良
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。