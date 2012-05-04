《台湾报摘》--经济日报5月4日

* 头版头条:

--身家百亿台币的英业达(2356.TW)集团会长叶国一,被控以妻子名义先低价收购24户士林官邸北侧拆迁户,转让给人头员工承购专案住宅,再低价卖给儿子的公司,潜在获利超过4亿台币,涉嫌诈欺.

* 其他:

--台湾中央银行首度公布OBU(国际金融业务分行)人民币存款余额,截至3月底达114.73亿人民币,逾半年来大幅飙涨161倍,反映看准人民币升值行情和办理贸易结算的实际资金需求.

--证券交易所得税陷入攻防胶着,已连带拖延下一阶段税制改革的启动时机,包括也属资本利得税的土地交易实价课税,至少一年内不会有讨论的可能.财政部初步定调,财政健全小组下一个改革主轴不再碰触税改,转以财政改革为主,5月底即会展开.

--企业联贷利率在金管会三令五申下,终于见到成效.具市场指标的永丰余(1907.TW)及台塑(1301.TW)等联贷案,近期都同意调高联贷利率加码幅度,将成联贷市场利率止跌回升的重要转折.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.