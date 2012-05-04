〔台湾房地产〕英业达集团会长涉诈欺炒房,恐冲击营建股价--报载

路透台北5月4日电---本地经济日报周五报导,身家达百亿台币的英业达(2356.TW)集团会长叶国一,被控用妻子充当人头,先以低价购置24户士林官邸北侧专案住宅,再辗转卖回给儿子的公司,潜在获利超过4亿台币,涉嫌诈欺.

工商时报则指出,叶家一家四口在检察官讯后已被列为被告,并且全部限制出境.

中央银行总裁彭淮南最近关心豪宅价格飙高,金管会也严控银行对地产业者放贷,加上检调大动作调查叶国一的房产交易,接连泼房市冷水,抑制投资型买盘,料让营建股蒙上阴霾.

台北市调查处昨日约谈叶国一、妻子王富代、儿子叶力铨、叶力诚及英业达人头主管共13人,士林地检署检察官杨淑芬复讯后,叶妻王富代以100万台币交保,叶的儿子各以50万交保,叶国一则以500万交保.

本地经济日报报导,叶国一接受侦讯后表示,"因为个人理财关系,有些事情要厘清,所以向检察官说明.可是因为侦查中不方便公开,这是个人的事,与公司无关."

报导称,叶国一承认用妻儿名义持有专案住宅,但强调买卖过程都合法,并非用人头炒房.

士林官邸重划区位于国华街与泰北高中间,因邻近前总统蒋中正官邸被禁建多年,2000年官邸迁移才解除管制.2005年台北市政府办理区段征收,对地上拆迁户提出"拆迁安置计画"及配售方案,符合资格者,可用每坪18.5万台币低价购屋.

经济日报指出,叶国一在2005年间以王富代名义收购25户专案住宅,北市府发现叶的家族竟持有25户专案住宅,不符合一人配售一户的规定,决定修改安置计画.叶国一担心安置计画修改对他不利,私下将23户配售权转让给英业达员工.但当时住宅房价飙到每坪50万台币,人头购屋后,却以每坪18.5万元的原价卖回叶国一儿子的公司.

英业达周四收跌2.95%报11.5台币;台湾股市.TWII则收低0.23%.(完)