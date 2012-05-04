〔台湾股市〕盘初下跌,英业达开盘跌逾4%

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透台北5月4日电---台湾股市周五开盘下跌0.52%,随其他区域股市走低,且受台积电(2330.TW)等电子出口股跌势压抑.
英业达(2356.TW)开盘重挫4.35%,本地媒体报导称,该集团会长叶国一涉诈欺炒房被列为被告[ID:nST0455796].
加权股价指数.TWII开盘下跌39.80点至7,619.73点,上日则是收低0.23%.
电子类指数.TELI下跌0.71%,台积电挫低1.35%.
其它跌势较重类股方面,玻璃陶瓷类.TGLI及塑胶类指数.TPLI均下跌约1%.
台币兑美元盘初TWD=TP上涨0.024台币至29.242台币.
台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股微幅买超1.97亿台币,由卖转买,上交易日为卖超58.10亿.[ID:CT0455550](完)
--编译 张明钧;审校
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。