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货币新闻 | 2012年 5月 4日 星期五 09:24 BJT

〔台湾股市〕盘初下跌,英业达开盘跌逾4%

路透台北5月4日电---台湾股市周五开盘下跌0.52%,随其他区域股市走低,且受台积电(2330.TW)等电子出口股跌势压抑.

英业达(2356.TW)开盘重挫4.35%,本地媒体报导称,该集团会长叶国一涉诈欺炒房被列为被告[ID:nST0455796].

加权股价指数.TWII开盘下跌39.80点至7,619.73点,上日则是收低0.23%.

电子类指数.TELI下跌0.71%,台积电挫低1.35%.

其它跌势较重类股方面,玻璃陶瓷类.TGLI及塑胶类指数.TPLI均下跌约1%.

台币兑美元盘初TWD=TP上涨0.024台币至29.242台币.

台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股微幅买超1.97亿台币,由卖转买,上交易日为卖超58.10亿.[ID:CT0455550](完)

--编译 张明钧;审校

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