〔台湾房地产〕英业达集团会长涉诈欺炒房,最重可处八年刑责(更新版)

(新增地检署说法及细节)

* 叶国一炒房触犯诈欺等罪,最重可处八年刑责

* 英业达股价开盘一度重挫逾4%,之后跌幅缩减

路透台北5月4日电---台湾士林地检署周五表示,由于英业达(2356.TW)集团会长叶国一涉嫌以人头户炒作房地产,已触犯诈欺与伪造文书等罪名,最重可能会被处以八年的刑责.

士林地检署襄阅颜乃伟告诉路透,检方调查叶国一炒房案已有一段时间,在掌握确实证据后,于昨日指挥市调处约谈叶国一等12位人士.侦讯后,已将叶家一家四口以及英业达一名员工及朋友共六人列为被告,并且全部限制出境.

"我们粗估不法获利超过1亿台币,实际状况还要进一步清查."颜乃伟说.

本地时间09:26,英业达股价跌幅已缩小至1.74%报11.3台币,开盘曾一度大跌4.35%.营造建材类指数.TCOI则上涨0.88%,大盘加权股价指数.TWII微涨0.09%.

叶国一不法炒房,也成为本地媒体报导的重点.经济日报指出,叶国一被控用妻子充当人头,先以低价购置24户士林官邸北侧专案住宅,再辗转卖回给儿子的公司,潜在获利超过4亿台币,涉嫌诈欺.

该报并引用叶国一说法称,"因为个人理财关系,有些事情要厘清,所以向检察官说明.可是因为侦查中不方便公开,这是个人的事,与公司无关."

中央银行总裁彭淮南最近关心豪宅价格飙高,金管会也严控银行对地产业者放贷,加上检调大动作调查叶国一的房产交易,接连泼房市冷水,抑制投资型买盘,料让营建股蒙上阴霾.(完)