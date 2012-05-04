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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 10:36 BJT

〔全球金属〕LME大量投资亚洲,扩展新加坡办公室--执行长

路透新加坡5月4日电---伦敦金属交易所(LME)执行长Martin Abbott周五指出,LME将在亚洲砸下重金,正计画扩展新加坡的办公室.

"亚洲正经历结构性变化,LME将大量投资于亚洲."Abbott在新加坡一场LME研讨会上演讲称.

"我们正在扩建新加坡办公室,增聘人员.我们坚定承诺支持这个市场."(完)

--编译 张若琪;审校 程琳

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